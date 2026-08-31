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31 августа, 05:24

Происшествия

Один человек погиб при обрушении на руднике в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения горной породы на руднике в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Раненым оказали первую медицинскую помощь на месте, одного из них затем госпитализировали в больницу в Комсомольск-на-Амуре. Спасатели извлекают из-под завалов тело погибшего работника.

Ранее на стройке в Татарстане водитель грузовика погиб из-за сброшенной с 20-го этажа деревянной балки. Мужчина не был работником строительной компании, в момент происшествия он занимался вывозом грунта.

Еще один инцидент произошел во Владивостоке, где двое мужчин, работавших на строительной площадке, погибли, сорвавшись с высоты. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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