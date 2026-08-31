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Политика

Лавров заявил о рисках вооруженной конфронтации из-за активности НАТО в Арктике

Фото: depositphotos/shmeljov

Военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru.

По словам министра, военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. НАТО декларирует задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и ее единомышленников.

Лавров отметил, что страны Альянса ведут дело к милитаризации региона и созданию там очагов международной напряженности. В непосредственной близости от северных рубежей России проводятся масштабные учения агрессивной направленности с привлечением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО.

Министр напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах.

Он также указал, что блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере стало одним из проявлений антироссийской политики Запада. Часть из них прекратила существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов.

Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад. Однако, по словам Лаврова, с марта 2022 года из-за действий западных стран-членов он находится в "подмороженном" состоянии и переживает серьезнейший кризис.

Министерские встречи и заседания Комитета старших должностных лиц не проводятся, функционирование организации в основном сводится к контактам на экспертном уровне и встречам рабочих органов в удаленном формате.

"К юбилею совет подходит не в лучшей форме", – заключил министр.

Ранее посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике и повышают риски. По его словам, в декабре прошлого года прошли консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.

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