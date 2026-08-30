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30 августа, 20:06

Происшествия

Число жертв крушения парома у берегов Кипра возросло до восьми человек

Фото: AP Photo/Nedim Enginsoy

Число погибших при опрокидывании парома у побережья Кипра увеличилось до восьми человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Поиски пропавших ведутся с помощью дронов и водолазов, сообщил министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, его слова передает газета Kıbrıs Postası.

"Наряду с продолжением поисково-спасательных работ проводится расследование для выяснения причин этой катастрофы. Капитан судна и семь членов экипажа взяты под стражу. Хочу четко заявить, что каждый аспект этого инцидента будет расследован. Будет выявлена даже малейшая халатность", – сказал премьер-министр ТРСК Унал Устель, которого цитирует телеканал TRT.

Паром, на борту которого были 267 человек, перевернулся в море у берегов Северного Кипра 30 августа. Судно полностью затонуло и находится на глубине 514 метров. Более 230 человек удалось вытащить из воды.

Причину крушения установят после анализа черных ящиков. Власти ТРСК проверяют версию о возможном столкновении парома с неким объектом.

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