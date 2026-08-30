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30 августа, 15:45

Культура

Мемориальную доску одному из основателей "Современника" Игорю Кваше откроют в Москве

Фото: театр "Современник"

В столице 30 августа откроют мемориальную доску в честь одного из основателей московского театра "Современник" Игоря Кваши. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Церемония пройдет у дома в Глинищевском переулке, где артист прожил 55 лет. Кваша стоял у истоков "Современника" и оставался его артистом с первых лет существования театра до 2012 года. За это время он сыграл более 50 ролей и поставил 5 спектаклей.

На мемориальной доске будет изображено здание театра на Чистопрудном бульваре с узнаваемой колоннадой в стиле неоклассики. На ступенях – группа молодых актеров, выпускников Школы-студии МХАТ, будущих основателей "Современника". Автором скульптурной части является Александр Свиязов, а архитектором – Светлана Волкова.

Открытие доски стало продолжением инициативы юбилейного сезона "Современника" по увековечению памяти своих основателей.

Ранее памятная доска Олегу Табакову появилась на фасаде дома на улице Чаплыгина, где находится историческая сцена Театра Олега Табакова. В течение года установят доски в честь Галины Волчек, Лилии Толмачевой, Евгения Евстигнеева и Виктора Сергачева.

Народный артист РСФСР скончался 30 августа 2012 года от остановки сердца. Ему было 79 лет. Он был госпитализирован из-за обострения болезни легких. Врачи обнаружили у него хронический гнойный бронхит и воспаление легких.

Прощание с Квашой прошло 4 сентября на сцене театра "Современник". Похороны артиста состоялись на Троекуровском кладбище.

Кваша – знаменитый советский и российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Артист снялся в более пятидесяти фильмах, среди которых – "Тот самый Мюнхгаузен", "Сердца трех", "Мастер и Маргарита" и "Человек с бульвара Капуцинов". Многим телезрителям актер знаком по передаче "Жди меня" на Первом канале, которую он вел с момента создания.

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