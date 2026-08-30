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30 августа, 11:16

Транспорт

Более 50 маршрутов открыли в рамках проекта "Москва – область" с 2025 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 50 маршрутов, которые связали столицу с восемью городскими округами Подмосковья, открыли в рамках проекта "Москва – область" с середины 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В августе запущено еще четыре маршрута. Благодаря проекту доля автобусов большого класса выросла с 34 до 82%, провозная способность увеличилась на 32%, а пассажиропоток – на 34%. Также было увеличено с 17 до 20 часов в сутки время работы маршрутов.

Всего пассажиры совершили более 20 миллионов поездок. Для работы маршрутов было закуплено свыше 500 современных автобусов среднего, большого и пригородного классов. Они оборудованы по стандартам Московского транспорта. Еще 75 автобусов малого класса поступят в парки Мосгортранса в ближайшее время.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать проект "Москва – область", чтобы делать поездки для жителей Подмосковья в столицу более комфортными. Свыше 90% пассажиров положительно оценивают изменения", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он также сообщил, что около 23 тысяч человек пересели с личного транспорта на городской. Ликсутов напомнил, что для пассажиров действуют безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней с бесплатными пересадками на весь Московский транспорт.

Ранее Собянин сообщил, что до конца года в проект "Москва – область" будет интегрировано еще 27 маршрутов. Он также напомнил, что пассажиры обслуживаются по стандартам Московского транспорта. В частности, им доступны все привычные для москвичей сервисы и льготы.

Собянин: еще 27 маршрутов будет интегрировано в проект "Москва – область"

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