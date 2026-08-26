Новый пригородный маршрут свяжет Одинцово со станцией метро "Юго-Западная"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый маршрут проекта "Москва – область" свяжет Одинцово со станцией метро "Юго-Западная" с 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На маршрут № 1461 выйдут восемь новых автобусов большого класса КАМАЗ-5299-31-52 в пригородной комплектации. В салонах увеличили число мягких кресел, чтобы сделать длительные поездки комфортнее.

"Маршрут не случайно заработает в преддверии нового учебного года: теперь студенты из Одинцова смогут с комфортом добираться до вузов на западе и юго-западе столицы", – подчеркнул вице-мэр.

Для учащихся действуют билеты "Единый" на 30 или 90 дней по картам москвича. Абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней позволяют экономить в среднем 60% в год на поездках в столицу и обратно, а также дают право на бесплатные пересадки на весь городской транспорт.

При этом все льготы для пассажиров с соцкартами москвича и жителя Московской области сохранены. Если карта жителя Подмосковья не срабатывает, ее необходимо перекодировать в МФЦ на территории области.

Ранее сообщалось, что с 12 сентября в столице начнут действовать три новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Они появятся на Ставропольской улице, улице Свободы и на Волжском бульваре. Общая протяженность участков составляет более километра.