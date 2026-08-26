В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении с топором на детей

Фото: МАХ/"Следком Хабаровского края и ЕАО"

В Хабаровске задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в нападении с топором на восьмилетнего мальчика и 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В результате его передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства по уголовному делу, возбужденному по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 25 августа в поселке Горького. О нападении в полицию сообщили родители школьников: неизвестный ударил мальчика обухом топора в область бедра, а девушку – в область затылка.

Мать мальчика рассказывала, что мужчина напал на ее сына внезапно, выбежав из-за гаражей. По ее словам, ни злоумышленник, ни ее ребенок ничего при этом не говорили. Она сообщила, что ее сын лишь катался на самокате вместе с друзьями. После нападения у мальчика выявили легкий ушиб тканей.

