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26 августа, 07:12

Безопасность

В России мошенники создали поддельную образовательную платформу перед 1 сентября

Фото: depositphotos/yekophotostudio

В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Педагогам предлагают зарегистрироваться на ней под предлогом внесения данных об успеваемости учеников, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, аферист от имени администрации школы рассылает классным руководителям сообщения о том, что с 1 сентября якобы вступает в силу новая политика учреждения. Учителям предлагается зарегистрироваться на платформе для ежедневного внесения сведений об успеваемости выпускных классов.

Данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения России и нацелена на улучшение качества образовательного процесса, а также сдачи ОГЭ и ЕГЭ, сказал эксперт.

При переходе по фишинговой ссылке педагог вводит личные данные для регистрации, а затем подтверждает их через портал "Госуслуги". После ввода кода из СМС информация попадает к злоумышленникам, которые используют ее в своих целях, заключил Машаров.

Кроме того, злоумышленники стали обманывать родителей, продавая несуществующие "школьные наборы". Мошенники звонят от имени частных компаний и предлагают купить товары для учебы по специальной цене. После оформления заказа и внесения предоплаты они перестают выходить на связь.

Интернет-мошенники активизировались в РФ перед 1 сентября

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