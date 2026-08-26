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26 августа, 07:53

Происшествия

Силы ПВО сбили за ночь 426 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 26 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Тульской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Липецкой области обломки БПЛА упали на частный дом, в результате чего произошел пожар. Погибли два человека – мужчина и 14-летний подросток. Еще две женщины получили ранения, их доставили в ближайшую больницу.

При атаке БПЛА в Белгородской области ранения получили трое мирных жителей. В частности, в поселке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории местного предприятия.

Между тем в Тамбовской области в результате воздушной атаки произошел пожар в логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания составляет более 100 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадал один из работников Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.

Кроме того, в Тульской области один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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