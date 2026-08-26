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26 августа, 07:15

Происшествия

Не менее 14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане

Фото: 123RF.com/mrkickme

Как минимум 14 новорожденных погибли в результате пожара в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук (Pims) в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные спасательных служб.

Уточняется, что возгорание произошло после взрыва компрессора кондиционера в больнице. Спасательные службы в настоящий момент продолжают тушение пламени.

Ранее пожар вспыхнул на танкере в Красном море из-за попадания неизвестного снаряда. Инцидент был зафиксирован в 63 морских милях (около 117 километров) к западу от саудовского города Янбу.

Между тем в Японии, в префектуре Фукуока, 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители, из-за домашнего насилия. По данным следствия, школьник поднес зажигалку к разлитой легковоспламеняющейся жидкости.

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