Не менее 14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане

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Как минимум 14 новорожденных погибли в результате пожара в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук (Pims) в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные спасательных служб.

Уточняется, что возгорание произошло после взрыва компрессора кондиционера в больнице. Спасательные службы в настоящий момент продолжают тушение пламени.

Ранее пожар вспыхнул на танкере в Красном море из-за попадания неизвестного снаряда. Инцидент был зафиксирован в 63 морских милях (около 117 километров) к западу от саудовского города Янбу.

Между тем в Японии, в префектуре Фукуока, 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители, из-за домашнего насилия. По данным следствия, школьник поднес зажигалку к разлитой легковоспламеняющейся жидкости.