Военно-транспортный самолет США подал сигнал бедствия над Европой

Фото: ТАСС/Zuma

Военно-транспортный самолет США подал сигнал бедствия в небе над Европой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Flightradar24.

Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию на борту. Причиной могут быть разгерметизация, пожар, нехватка топлива или отказ двигателя.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы Шпангдалем в Германии. В настоящий момент судно находится над Чехией.

Ранее сигнал бедствия подал швейцарский дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, вылетевший из Чикаго в Цюрих. Над Атлантическим океаном он изменил курс и благополучно приземлился в аэропорту Лажис на острове Терсейра.

Позже в авиакомпании объяснили, что сигнал был подан из-за резкого запаха в экономклассе, но установить его источник не удалось.

