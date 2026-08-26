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26 августа, 09:48

Политика

Сапер Росгвардии рассказал о сбросе ВСУ замаскированной под кошельки взрывчатки

Фото: 123RF.com/adisonpk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют взрывчатку под детские игрушки и кошельки, а после сбрасывают с БПЛА на российской территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии, процитировав сапера с позывным Зубр.

По его словам, противник зачастую применяет привлекающие внимание предметы. В частности, украинские военные маскируют самодельные взрывные устройства под кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки.

После этого, как рассказал сапер, ВСУ сбрасывают замаскированную взрывчатку с беспилотников. В Росгвардии подчеркнули, что об этом важно предупреждать детей.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ изменили тактику ударов по городу. По его словам, теперь украинские военные атакуют город по ночам, используя для этого дроны "Баба-яга".

Он также отметил, что обстановка в городе остается очень тяжелой. Как рассказал Пухов, тяжелые гексокоптеры "целенаправленно сбрасывают взрывчатку" на мирных жителей.

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