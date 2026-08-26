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26 августа, 08:05

Происшествия

Мужчина и женщина пострадали в пригороде Воронежа из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/sudok1

Мужчина и женщина пострадали после атаки украинских беспилотников в пригороде Воронежа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы области, пострадавшие были ранены осколками оконного стекла при падении сбитого БПЛА. Мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Всего дежурные силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Воронежем и восемью районами области. В пригороде Воронежа повреждены окна и кровля частного дома, окна и входная дверь другого здания, а также грузовик.

Еще в одном районе произошло возгорание трех надворных построек. Пожар оперативно потушили.

Ранее мужчина получил травмы после атаки вражеских БПЛА на Тульскую область. Ему оказывается необходимая медпомощь. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили восемь дронов на регионом, однако опасность атаки сохраняется.

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