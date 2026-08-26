Дмитриев прокомментировал слова экс-главы МО Украины Федорова о проигрыше Киева

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал осознанием реальности заявление экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о проигрыше Киева в конфликте с Россией.

"Реальность берет верх, ложные нарративы рушатся, и начинается поиск виновных в неудачах", – написал Дмитриев в соцсети X.

Федоров в интервью зарубежным СМИ заявил, что Украина постепенно проигрывает России в текущем конфликте. По его словам, сейчас для Украины наступил переломный момент, который определит дальнейшее развитие ситуации.

Экс-министр отметил, что стране необходимо срочно подготовить план прекращения конфликта. Среди проблем Украины Федоров назвал неспособность внедрять инновации, коррупцию, кумовство и отсутствие политической независимости госинститутов.