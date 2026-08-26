Суд арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна

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Суд в Армении арестовал на два месяца Седрака Кочаряна, сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

Правозащитник уточнил, что Кочарян в период ареста может встречаться лишь с женой и детьми.

"Мы имеем дело с внеправовым преследованием, так как в некоторых случаях истек срок давности, в некоторых случаях обвинения были надуманными. Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст", – подчеркнул Кочубаев.

Роберт Кочарян был задержан в Армении 25 августа. Его доставили в Службу национальной безопасности страны. Сотрудники СНБ также провели обыски в квартире Кочаряна.

Позже прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с экс-президентом республики. Всем им инкриминируется неуплата налогов в особо крупных размерах.