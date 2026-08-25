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25 августа, 21:59

Происшествия

Полиция Израиля задержала подозреваемых в убийстве "главы кавказской мафии"

Фото: 123RF.com/joseh51

Правоохранители Израиля задержали нескольких человек по подозрению в причастности к убийству криминального авторитета Яниса Юшваева, известного как "глава кавказской мафии". Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

Юшваев был застрелен 23 августа на выходе из кафе на одной из автозаправочных станций рядом с прибрежным городом Кейсария. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный стреляет мужчине в затылок и скрывается с места преступления.

При этом суд наложил запрет на публикацию любых данных, касающихся следственных действий по этому делу.

Как писали израильские СМИ, Юшваев неоднократно задерживался по подозрению в преступлениях, связанных с имуществом, угрозами и насилием. В частности, погибший находился в поле зрения центрального подразделения полиции прибрежного округа. В феврале 2026 года его задержали в аэропорту Бен-Гурион, когда он вернулся из Москвы. Тогда его подозревали в подготовке нападения на конкурентов.

Ранее в Перми задержали 67-летнего мужчину, который мог занимать высшее положение в преступной иерархии. Фигурант был ранее судим. С 2019 года на территории Новосибирской области в его полномочия входил контроль за денежными взносами, поступающими от приверженцев преступной идеологии, а также присвоение криминальных статусов.

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