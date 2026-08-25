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25 августа, 20:15

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Синоптик Леус опроверг слухи о завершении метеорологического лета в Москве

Синоптик опроверг слухи о завершении метеорологического лета в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето в столице еще не закончилось, а слухи об этом "преувеличены", заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что метеорологическая осень пришла в столицу 25 августа. Леус пояснил, что по действующим климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году она наступила только 24 сентября.

Специалист полагает, что небольшая аномалия произойдет и в этом году. Согласно его прогнозам, среднесуточная температура вряд ли опустится ниже плюс 15 градусов.

"Лето еще вернется, вернее летние температуры – начиная с понедельника (31 августа. – Прим. ред.) и как минимум на первую пятидневку сентября средняя температура каждого из дней прогнозируется выше плюс 15, а дневная – выше плюс 20, и сложившаяся отрицательная аномалия, скорее всего, будет перекрыта", – подчеркнул Леус.

При этом начало метеорологической осени в этом году в Москве перенесется на более поздние сроки, резюмировал синоптик.

Август 2026 года в Москве вошел в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1893 года. Как отметила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, на станции ВДНХ средняя температура месяца оказалась на 1,1 градуса выше климатической нормы.

Температура поднимется до 16–18 градусов в Москве 26 августа

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