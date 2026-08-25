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25 августа, 20:02

Происшествия

"Миссис Россия – 2010" лишилась Porsche Cayenne из-за пьяной езды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд в Подмосковье конфисковал у "Миссис Россия – 2010" Вероники Дремлюгиной Porsche Cayenne после повторной езды в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте Дремлюгина, ранее привлеченная к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь села за руль нетрезвой. На 29-м километре автодороги М-9 "Балтия" она попала в ДТП.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Ей назначили 350 часов обязательных работ и запретили управлять транспортом в течение 2 лет и 6 месяцев.

Кроме того, автомобиль Porsche Cayenne конфисковали в доход государства. На данный момент приговор не вступил в силу.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде пьяный пассажир напал на таксиста, накинув ему на шею ремень безопасности, после чего угнал автомобиль стоимостью более миллиона рублей. Водитель сумел освободиться и покинуть машину, а злоумышленник повредил салон и кузов, но вскоре двигатель заглох.

Его задержали сотрудники ГАИ. Возбуждено уголовное дело об угоне и хулиганстве, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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