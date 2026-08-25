Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Санкт-Петербурге

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Пять человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о ДТП поступило в ведомство 25 августа в 18:00. Авария произошла на 4-м километре внутреннего кольца КАД в Курортном районе в городе Сестрорецке.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Ранее ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Водитель автомобиля BMW почувствовал себя плохо, потерял управление и врезался в дерево. В результате случившегося он погиб на месте.