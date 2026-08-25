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25 августа, 18:01

Политика

В МИД РФ заявили, что Киев ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Киевский режим ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), похищая клириков насильственными методами. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

По словам дипломата, происходящее – не разовые акции, а система. Украина массово отправляет священников на фронт, многие из них пропадают.

"Мы не знаем, может быть, их просто убивают. Информация об их положении полностью отсутствует", – подчеркнул Мелех.

В докладе МИД России приведены имена 21 похищенного клирика, о местонахождении которых нет никаких сведений в публичном поле. Доподлинно известно, что имело место их задержание и похищение. Эта информация представлена в том числе в открытых источниках.

В общей сложности за последние годы против желания были мобилизованы сотни клириков. Их избивают, лишают воды и пищи, изымают мобильные телефоны, принуждают к тяжелым работам и вымогают крупные суммы денег в обмен на освобождение. Основания для отсрочки, такие как инвалидность или многодетность, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) игнорируют, указали в МИД.

При этом, как отметил дипломат, данные о новых похищениях поступают почти ежедневно от родственников пропавших, приходов УПЦ и СМИ. Мобилизационные повестки направляются священникам напрямую из Киева, в обход местных военкоматов.

"Видимо, киевские власти очень хотят проконтролировать, чтобы каждый священнослужитель был призван или, по крайней мере, получил повестку", – резюмировал Мелех.

Ранее экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. Он отметил, что женщины могут воевать не хуже мужчин. В пример Келлог привел свою дочь, которая отучилась в военной академии и принимала участие в операции в Афганистане.

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