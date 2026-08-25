Врач Шилова рекомендовала показать детей офтальмологу до начала учебного года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Привычка подносить телефон близко к лицу и щуриться может сигнализировать о проблемах со зрением у школьников. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, дети не всегда замечают снижение качества зрения и редко способны точно описать свои ощущения. Если один глаз видит хуже, второй способен частично компенсировать проблему, поэтому внешне несовершеннолетний выглядит совершенно здоровым.

Родителям важно задуматься о походе к офтальмологу, если ребенок часто щурится, подносит книгу или телефон слишком близко к лицу, наклоняет голову, закрывает один глаз при чтении или рассматривании предметов. Также должно насторожить, если он стал менее уверенно двигаться: задевать предметы, испытывать трудности с оценкой расстояния, например во время игр с мячом.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Кроме того, обратиться к врачу стоит, если ребенок путает строки, теряет место в тексте, быстро устает от чтения и в целом избегает занятий, требующих зрительного напряжения. Также насторожиться следует при жалобах на головную боль, двоении, затуманивании зрения, рези или дискомфорте в глазах.

Помимо этого, осмотр офтальмолога необходим при появлении косоглазия, непроизвольных движениях глаз, выраженной светобоязни, постоянном слезотечении и длительном покраснении, добавила врач.

"Однако даже отсутствие жалоб не означает, что ребенок видит хорошо. Некоторые нарушения, включая амблиопию, астигматизм и разную рефракцию двух глаз, часто обнаруживаются только во время обследования", – подчеркнула Шилова.

Она особенно рекомендовала посетить специалиста до начала учебного года. В школе ребенку приходится постоянно переводить взгляд с тетради на доску, долго читать, писать и работать с электронными устройствами. Некорригированная близорукость, дальнозоркость или астигматизм при увеличении зрительной нагрузки могут вызывать быструю утомляемость, головную боль, снижение концентрации и трудности в учебе, предупредила офтальмолог.

Ранее эксперт рассказала, что активности, которые сочетают умеренную физическую нагрузку и нахождение при естественном дневном освещении, являются самыми полезными для здоровья глаз. Например, это могут быть велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и различные спортивные игры на открытом воздухе, например бадминтон и настольный теннис.

