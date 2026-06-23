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23 июня, 15:32

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Офтальмолог Шилова: уменьшать общую яркость экрана смартфона вечером полезно

Офтальмолог заявила о пользе уменьшения общей яркости экрана смартфона вечером

Фото: 123RF.com/uximetcpavel

При использовании телефона вечером полезно уменьшать общую яркость экрана и использовать ночной режим с более теплыми оттенками. Об этом в беседе с RT сообщила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По ее словам, это может снизить световое воздействие на циркадные механизмы, которые отвечают за сон.

"Если говорить о зрительном комфорте, при ярком дневном освещении большинству людей удобнее читать темный текст на светлом фоне, в темном помещении многим субъективно комфортнее темная тема интерфейса, поскольку экран кажется менее ослепляющим. Однако убедительных данных о том, что темная тема снижает утомляемость глаз у всех пользователей, нет", – отметила она.

Оптимальным вариантом, по мнению эксперта, являются спокойные обои, умеренная яркость экрана и комфортный контраст текста. Эти факторы для здоровья глаз важнее, чем выбор конкретного цвета, отметила Шилова.

Она объяснила, что проблема цифровой зрительной нагрузки кроется не в цвете интерфейса, а в снижении частоты моргания, сухости глаз, избыточной яркости и бликах, а также длительной работе на близком расстоянии.

"Именно режим зрительной работы оказывает на комфорт глаз гораздо большее влияние, чем цвет обоев смартфона", – заключила специалист.

Ранее врач-офтальмолог Сино Гозиев рассказал, что короткие видеоролики Reels и Shorts могут привести к "ложной близорукости", которая возникает из-за спазма цилиарной мышцы. Это происходит в связи с тем, что во время просмотра роликов человек зачастую держит смартфон слишком близко к лицу – на расстоянии около 25–30 сантиметров.

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