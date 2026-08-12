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12 августа, 13:53

Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге попал на видео

Видео: МАХ/Baza

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Екатеринбурге. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

На кадрах видно, как перед машиной начал поворачивать другой автомобиль. В этот момент водитель Lamborghini попытался уйти от столкновения, выехал на тротуар и врезался в пешехода, который находился на крыльце здания.

Инцидент произошел на улице Отрадной в Екатеринбурге 11 августа. Lamborghini Aventador SVJ, стоимость которого составляет 35 миллионов рублей, влетел в здание. В результате аварии водитель разбил голову.

СМИ писали, что речь может идти о сыне главы металлургического холдинга "РМК" Игоря Алтушкина Давиде. Предварительно, в этот момент в машине также находились еще два подростка.

По данным Госавтоинспекции, в результате случившегося пострадал пешеход. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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