Момент ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге попал на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Екатеринбурге. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

На кадрах видно, как перед машиной начал поворачивать другой автомобиль. В этот момент водитель Lamborghini попытался уйти от столкновения, выехал на тротуар и врезался в пешехода, который находился на крыльце здания.

Инцидент произошел на улице Отрадной в Екатеринбурге 11 августа. Lamborghini Aventador SVJ, стоимость которого составляет 35 миллионов рублей, влетел в здание. В результате аварии водитель разбил голову.

СМИ писали, что речь может идти о сыне главы металлургического холдинга "РМК" Игоря Алтушкина Давиде. Предварительно, в этот момент в машине также находились еще два подростка.

По данным Госавтоинспекции, в результате случившегося пострадал пешеход. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.