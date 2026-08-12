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12 августа, 13:05

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IT-эксперт Мясоедов: пользователи iOS перейдут на другую ОС из-за ситуации с Apple

IT-эксперт допустил переход пользователей iOS на другую ОС из-за ситуации с Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исчезновение российских приложений из App Store может привести к тому, что пользователи начнут отказываться от устройств Apple в пользу гаджетов на других операционных системах. Об этом Москве 24 заявил IT-эксперт Павел Мясоедов.

Специалист дал комментарий на фоне недавнего удаления из App Store приложения "Яндекс Пэй". При попытке открыть его страницу появилось уведомление о недоступности сервиса в России. В "Яндексе" при этом заявили, что деньги пользователей находятся в безопасности, приложение продолжает работать и удалять его не следует.

"Это продолжение тренда, который начался не сегодня и не вчера, а с момента введения ограничивающих Apple мер по приему платежей от россиян", – сказал Мясоедов.

По его словам, компания ранее старалась соблюдать требования российских регуляторов, в том числе удаляя отдельные приложения, однако теперь ее политика становится более жесткой. Мясоедов считает, что при отсутствии компромисса российский сегмент App Store продолжит сокращаться, а экосистема Apple будет терять функциональность.

"Это не приведет к тотальному превращению iPhone в "кирпич", скорее, продукция Apple станет "пустой", экосистема не будет давать прежних плодов", – пояснил специалист.

Он добавил, что часть сервисов сможет заменить приложения веб-версиями, однако они уступают им по удобству и функциональности. По мнению эксперта, это в перспективе может заставить владельцев iPhone задуматься о переходе на Android, где российские приложения доступны шире.

Мясоедов также скептически оценил попытки разработчиков возвращать приложения в App Store за счет переименований и других обходных решений. По его словам, такие способы требуют значительных затрат и не гарантируют, что приложение сможет собрать необходимую аудиторию.

Ранее Apple удалила из App Store сервисы VK, что в Минцифры России назвали политически мотивированным решением и связали с недобросовестной конкуренцией. Компании выдали предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия.

Позднее ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных приложений MAX и RuStore на iPhone и iPad. Ведомство также напомнило, что на устройствах должна быть предусмотрена возможность работы с российской поисковой системой. Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии ПО такая возможность реализована.

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