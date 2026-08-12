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12 августа, 14:22

Происшествия

Суд приговорил к пожизненному сроку отчима мальчика, убитого под Калининградом

Фото: MAX/"Калининградский областной суд"

Калининградский областной суд приговорил жителя Черняховска Сергея Гамму к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство 7-летнего пасынка. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Председатель Калининградского областного суда Евгений Быков огласил приговор, согласно которому мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Убийство малолетнего", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Истязание" и "Оставление в опасности".

Вместе с тем суд приговорил к 6 годам колонии общего режима супругу осужденного Анастасию Гамму. Ее признали виновной в пособничестве в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности.

Гамма был задержан по делу об убийстве пасынка в феврале прошлого года. Было установлено, что 42-летний отчим избил мальчика, пока его матери не было дома. На следующий день ребенок скончался.

После этого мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам спрятал тело. Через некоторое время оно было найдено в болотистой местности. По словам Гаммы, он применил насилие, так как мальчик не хотел делать физические упражнения.

Помимо этого, фигуранта подозревали в применении физической силы в отношении старшей сестры убитого.

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