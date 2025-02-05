Второе дело возбуждено против отчима убитого под Калининградом ребенка

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Второе уголовное дело возбуждено против мужчины, который подозревается в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске Калининградской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Теперь следователи подозревают мужчину и в применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого ребенка.

Фигуранта задержали 4 февраля по подозрению в убийстве пасынка. Тело мальчика нашли в болотистой местности.

Следствие выяснило, что вечером 1 февраля отчим избил ребенка, пока его матери не было дома. На следующий день мужчина заметил, что мальчик умер. Тогда он убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

По словам задержанного, он избил мальчика за отказ делать физические упражнения. Согласно предварительной информации, ребенок скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

В память об убитом мальчике на площади Победы в Калининграде появился стихийный мемориал. Горожане приносят туда цветы и игрушки. Аналогичный мемориал возник и в Черняховске.