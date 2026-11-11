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11 ноября, 17:45

Технологии

Нейросеть Claude не будет доступна для россиян с 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Компания Anthropic с 12 ноября запретит российским компаниям использовать свою нейросеть Claude независимо от фактического местонахождения сотрудников таких компаний. Это следует из региональной политики Anthropic.

Согласно документу, использовать нейросеть не смогут компании, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в неподдерживаемых странах. Ограничения распространяются на организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным контролем физлиц или юрлиц из таких государств.

Компания уточняет применение уже действовавших ограничений, а не вводит подобный запрет впервые. Правила касаются Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и моделей, предоставляемых через облачные платформы и авторизованных посредников.

Ранее пользователи Claude из России жаловались, что нейросеть начала запрашивать у пользователей из России подтверждение личности. Пока процедура не завершена, функции нейросети остаются недоступны. При этом отправка российского паспорта может привести к блокировке учетной записи, так как Claude официально не работает в РФ.

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