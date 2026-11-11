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11 ноября, 17:30

Политика

Зеленский высмеял Трампа в парламенте Дании

Фото: ТАСС/АР/Emil Helms

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Дании иронично высказался о стремлении американского лидера Дональда Трампа получить Гренландию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Возможно, когда-то кто-то в Америке захотел Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле ему не нужна была земля, а то, чтобы стать немного более датчанином. И кто знает, может быть, именно это ему и было нужно", – приводят журналисты слова Зеленского.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти в Копенгагене и на самом острове предостерегали Вашингтон от захватнических действий и указывали на необходимость уважения их территориальной целостности.

В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке.

США подписали соглашение о военном присутствии в Гренландии

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