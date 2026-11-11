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11 ноября, 16:42

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Page Six: бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за условий работы

Бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за условий работы

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Juan Pablo Rico

Бывшая сотрудница американской модели и предпринимательницы Кайли Дженнер Динора Каролина Кабрия Амайя обвинила ее, несколько руководителей и связанные с ней компании в дискриминации по инвалидности, мести, незаконном увольнении и нарушении трудового законодательства. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебный иск.

Женщина устроилась на работу в марте 2025 года с почасовой оплатой 40 долларов. Согласно иску, ей регулярно недоплачивали и приходилось работать сверхурочно. Кроме того, женщина должна была перемещаться между особняками Дженнер, однако ей не возмещали расходы на бензин и время, потраченное на дорогу.

По утверждению истицы, во время работы управляющие издевались над ней. В частности, однажды женщину якобы на час заперли в гардеробной Дженнер, а руководство в это время смеялось над ее просьбами выпустить ее.

Осенью 2025 года во время уборки ей в лицо попал перцовый газ. С незакрепленного баллончика сорвалась струя и попала женщине в лицо. По ее словам, после этого у нее ухудшилось зрение, появились жжение, сухость и раздражение глаз.

В следующем месяце в одном из поместий Дженнер ее укусила собака. Истица утверждает, что руководство проигнорировало произошедшее и не оказало ей медицинскую помощь, поэтому лекарства пришлось покупать самостоятельно.

Адвокат женщины Делла Шейкер заявила, что дело привлекает внимание к положению домашнего персонала и тому, насколько сложно работникам сообщать о нарушениях со стороны влиятельных работодателей.

"Сколько домашних работников боятся заявлять о незаконном обращении лишь потому, что считают своих работодателей слишком влиятельными? Правда никогда не должна быть похоронена за богатством, страхом или молчанием. Никто не должен бояться говорить истину", – подчеркнула она.

По данным издания, это уже четвертый подобный иск против членов семьи Дженнер за последние семь месяцев.

Ранее сотрудники блогера Яны Король пожаловались на невыплату гонорара за разработку ее закрытого клуба. По словам руководителя проекта, блогер сама вышла на них с предложением о продюсировании, стороны обсудили условия, и команда взялась за создание инфопродукта, рассчитывая на 40% выручки.

Однако на финальной стадии Король, как утверждают продюсеры, отказалась и от запуска, и от сотрудничества, оставив выполненную работу без оплаты. Сама блогер заявила, что проект заморозили еще на этапе договора.

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