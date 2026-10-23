"Королеву активаций" Яну Король обвинили в неуплате гонорара продюсерам

Блогер Яна Король, известная как "королева активаций", не заплатила своим сотрудникам за разработку инфопродукта, сообщили СМИ. В чем суть конфликта и что сама инфлюенсер думает по этому поводу – в материале Москвы 24.

Денег нет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/korolyanatheone

Команда блогера Яны Король пожаловалась, что та якобы оставила их без оплаты. Как сообщил руководитель проекта телеграм-каналу Baza, инфлюенсер сама обратилась к ним за продюсированием. Стороны договорились об условиях сотрудничества, и креативщики занялись созданием закрытого сообщества. В итоге была разработана воронка продаж и стратегия продвижения продукта. Создатели проекта претендовали на 40% выручки: планировалось, что вход в закрытый клуб будет стоит 3 тысячи рублей.

Однако на финальной стадии Яна якобы отказалась и от сотрудничества с продюсерами, и от запуска проекта. Собеседник телеграм-канала заявил, что со своей стороны команда выполнила обязательства, создав инфопродукт с нуля, однако оплату своей работы никто из них не получил.

В свою очередь Яна Король в беседе с журналистами заявила, что проект был заморожен еще на стадии договора. Она отметила, что не была в курсе работы команды и не получала никаких результатов, в том числе стратегию или описание воронки продаж. По мнению блогера, на ее имени просто хотят хайпануть.

Скандал в аэропорту

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/korolyanatheone

В конце июля блогер попала в другую неприятную ситуацию, о которой рассказала в своих соцсетях. Она записала видео, где возмущенно пожаловалась на работу одного из столичных аэропортов. По ее словам, вернувшись в страну, Яна столкнулась с дополнительной проверкой документов и вещей.

Инфлюенсер вместе со своим 12-летним ребенком попала в "красную зону", где им пришлось прождать несколько часов.

"Наши чемоданы проверили без нашего участия, перевернули в них все вещи. И нас об этом не уведомили. Бросили их возле ленты, даже не застегнутыми. То есть это настолько беспредел и вседозволенность, что они себе позволяют такое делать", – негодовала блогер.

В заключение блогер потребовала проверить аэропорт "и все его руководство" на предмет профпригодности.

"Это лицо страны, аэропорт федерального значения, в который приезжают туристы и граждане стран со всего мира", – добавила инфлюенсер.

"Королева активаций"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/korolyanatheone

Аккаунт Яны в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) насчитывает 378 тысяч подписчиков. Там она называет себя "первой леди аффирмаций" и "королевой активаций".

Блогер прославилась благодаря технике под названием "Это для меня". Суть методики – постукивать себя четырьмя пальцами по лицу или голове и озвучивать аффирмации, например, "богатый муж – это для меня", "все люксовые бренды – это для меня", "бриллианты, драгоценности, золото – все это для меня", "роскошная жизнь – это для меня" и так далее.

Подобные ролики Яны вирусились в Сети и собирали десятки тысяч просмотров. Тренд на привлечение успеха и богатства стал особенно популярен в Сети осенью 2024-го.

При этом блогер заявляла, что у ее техники нейротаппинга, которую она привезла из США, есть вполне научное обоснование. По ее мнению, у каждого человека в теле существуют энергоканалы, а постукивания помогают записать в них нужные установки. Блогер старается доказать собственным примером, что методика работает, демонстрируя в соцсетях роскошный образ жизни.

Инфлюенсер продвигала свою технику как бесплатно, так и разработала платные пакеты медитаций. При этом цена варьировалась от 999 рублей до 100 тысяч.

Помимо этого, блогер делилась методикой, как исполнять любые желания.





Яна Король блогер Краткая схема выглядит так: загадываешь – делаешь первое действие – отпускаешь – наблюдаешь – получаешь. <...> Желание твое запускается тогда самым быстрым способом, когда ты думаешь, что оно не получается, когда у тебя не получается. А на самом деле оно уже в пути и наматывает круги вокруг тебя, ждет точку входа, чтобы встроиться.

У блогера есть как последователи, которые с энтузиазмом встречают каждый ролик, так и хейтеры, которым Яна зачастую посвящает отдельные видео.