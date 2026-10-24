Рощина завоевала серебро на ЧМ по спортивной гимнастике в многоборье

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Россиянка Людмила Рощина заняла второе место в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Роттердаме.

По итогам четырех упражнений Рощина набрала 55,199 балла. Победительницей стала американка Скай Блейкли с результатом 55,733 балла. Тройку призеров замкнула китаянка Кэ Циньцинь, показавшая результат 55,032 балла.

Ранее сборная России по спортивной гимнастике также стала серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье.

В составе команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика. По итогам соревнований россияне набрали 250,329 балла. Этот результат принес сборной лицензию на Олимпийские игры 2028 года.