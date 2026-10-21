Российские гимнасты завоевали серебро ЧМ в командном многоборье

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Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье. Турнир проходит в Роттердаме.

В составе команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика. По итогам соревнований россияне набрали 250,329 балла.

Этот результат принес сборной лицензию на Олимпийские игры 2028 года. Российские гимнасты стали первыми спортсменами из страны, кто отобрался на Игры в Лос-Анджелесе.

Золотые медали завоевала команда Японии с результатом 251,928 балла. Третье место заняли гимнасты из Китая, набравшие 249,193 балла.

Ранее россиянка Элизабет Абраамян обыграла немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису в Любляне. Встреча завершилась со счетом 4:3. Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей европейское первенство в одиночном разряде.

В свою очередь, россияне Егор Корнев и Кирилл Пригода выиграли третий этап Кубка мира по плаванию в Астане. Корнев стал победителем на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем, а Пригода – на дистанции 100 метров брассом. Спортсмены показали результаты в 21,82 и 56,03 секунды соответственно.