Фигуристы Артемьева и Брюханов выиграли первый этап Гран-при России в парном катании

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Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заняли первое место среди спортивных пар на стартовом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Казани, сообщает ТАСС.

Второй результат показали Таисия Щербинина и Артем Петров, а тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл первый этап Гран-при России по фигурному катанию среди мужчин-одиночников, набрав по итогам короткой и произвольной программ 296,13 балла.

Второе место занял Андрей Мозалев с результатом 252,16 балла, третьим стал Артем Ковалев, получивший 247,88 балла.