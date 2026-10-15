Фигуристка Валиева пропустит первый этап Гран-при России в Казани из-за болезни

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Первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани пройдет без Камилы Валиевой – спортсменка не выступит из-за болезни, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"ФФККР желает ей скорейшего восстановления, ждем ее на следующих этапах", – добавил он.

Соревнования в Казани запланированы на 17 и 18 октября.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии.

Это произошло после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри снялась с турнира. На квоту Бойкова и Козловский были первыми в очереди за счет успешного выступления на турнире Kinoshita Group Cup.

Соревнования пройдут в Хельсинки 20–21 ноября.

