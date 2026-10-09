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09 октября, 21:10

Спорт

Фигуристка Трусова стала первой на турнире в Казахстане

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) одержала победу на Мемориале Дениса Тена. Турнир серии "Челленджер" проходит в Алма-Ате.

За короткую и произвольную программы она в сумме заработала 226,01 балла.

Серебро взяла представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ. Ее совокупный результат – 209,20 балла. Третье место заняла спортсменка из Казахстана Софья Самоделкина – 204,36 балла.

Россиянка Мария Захарова стала пятой, получив 187,77 балла. У ее соотечественницы Дины Хуснутдиновой седьмое место и 185,70 балла.

В начале сентября Трусова завоевала серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в одиночном катании. По сумме двух программ россиянка получила 221,06 балла. Первое место у японки Мао Симады, которая набрала 231,32 балла.

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