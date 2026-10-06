Сын Плющенко не попал в первую сотню рейтинга лучших фигуристов – юниоров мира

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

13-летний российский фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, не вошел в первую сотню рейтинга лучших юниоров мира, составленного Международным союзом конькобежцев (ISU). Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте организации.

На счету сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 100 очков, он на 109-м месте. Лидером списка стал фигурист из Японии Рио Наката, набравший 1 789 очков.

При составлении рейтинга учитываются результаты выступлений на международных соревнованиях за последние три сезона.

Ранее Плющенко-младший рассказал, что положительно относится к сравнениям с отцом. Он назвал его лучшим фигуристом в истории и признался, что рад подобному сравнению. При этом Плющенко-младший отметил, что не осуждает критиков в соцсетях и считает, что несправедливость со временем возвращается к тем, кто ее допускает.