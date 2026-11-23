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Новогоднюю иллюминацию, которая светит в окно и мешает спать по ночам, стоит заснять на фото или видео, а затем пожаловаться в отвечающую за нее организацию. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что уличное праздничное оформление не должно нарушать право жителей на спокойный сон. Оно защищено санитарными нормами.

"Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, суммарная засветка окон жилых домов наружным освещением со стороны улиц с проезжей частью не должна превышать от 7 до 20 люкс. А во дворах и на пешеходных дорожках действует еще более строгая норма в 5 люкс. Это примерно сравнимо со светом от уличного фонаря в пасмурную ночь или слабого ночника в темной комнате, при котором едва различаются контуры мебели. Никаких поблажек для праздничной или рекламной подсветки в законодательстве нет", – подчеркнул эксперт.

В целом световые приборы обязаны устанавливать под правильным углом или закрывать защитными экранами, добавил специалист.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если иллюминация мешает спокойно отдыхать в квартире, не надо терпеть и ждать окончания праздников. Следует сразу зафиксировать неудобства. Обычно хватает фотографий и видео из комнаты в темное время суток, показывающих, как гирлянды или прожектор бьют прямо в стекло.

При этом скачивать программы для замера света на смартфон смысла нет, поскольку юридической силы такие показания не имеют, а погрешность у телефонов слишком большая. Что касается платной независимой экспертизы, то она может понадобиться только в том случае, если человек решит подать в суд для взыскания компенсации морального вреда, отметил Бондарь.

"На практике большинство подобных споров удается уладить уже после первого обращения. Если елка стоит на придомовой территории, за нее отвечает управляющая компания или ТСЖ. В такой ситуации стоит позвонить в диспетчерскую службу, спокойно описать проблему и попросить развернуть прожектор, убавить яркость или настроить таймер отключения с 23:00 до 07:00", – пояснил эксперт.

В случае, когда иллюминацию повесил магазин или кафе на первом этаже дома, стоит поговорить напрямую с владельцем заведения. Кроме того, бывает, что свет идет не со двора, а с общей улицы, площади или соседнего сквера. Тогда за подсветку, скорее всего, отвечают городские службы. В таком случае быстрее всего оставить просьбу через портал "Наш город" в Москве, сервис "Добродел" в Московской области или платформу "Госуслуги. Решаем вместе" для остальных регионов страны, добавил специалист.

Если владелец освещения игнорирует просьбы или присылает формальные отписки, стоит подать жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора. В заявлении нужно указать на нарушение требований СанПиН по уровню освещенности окон в ночное время, приложить имеющиеся фото и видео и попросить провести замеры, отметил Бондарь.

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