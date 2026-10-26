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26 октября, 13:46

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Эксперт Бондарь: соленья на балконе могут стать причиной суда с соседями

Эксперт по ЖКХ рассказал, что важно убрать с балкона после первых заморозков

Фото: 123RF.com/odmeyer

Банки с домашними заготовками, электронику и некоторые стройматериалы стоит убрать с балкона с приходом первых заморозков. Иначе это может стать причиной порчи чужого имущества или поломки, предупредил в разговоре с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что, согласно статье 30 Жилищного кодекса РФ, владельцы недвижимости обязаны поддерживать свои помещения в надлежащем состоянии и уважать права тех, кто живет рядом. Учитывая это, нужно стараться предусматривать ситуации, в которых хранение каких-либо вещей на балконе может стать причиной порчи имущества соседей.

С приходом заморозков источником неприятных ситуаций способны оказаться стеклянные банки с домашними заготовками. При минусовых температурах жидкости расширяются, из-за чего стекло легко трескается. При потеплении содержимое разбитой тары оттаивает и может оказаться в балконных перекрытиях. Таким образом, есть вероятность испортить стены и личные вещи соседей снизу.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

В таком случае пострадавшие вправе зафиксировать порчу имущества, обратиться в суд и взыскать с виновного денежную компенсацию материального и морального вреда на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, подчеркнул Бондарь.

Также стоит понимать, что некоторые вещи могут испортиться, если хранятся на неотапливаемом балконе во время наступления холодов.

"В первую очередь это касается электроники. При смене погоды внутри техники образуется конденсат, в итоге при последующем включении устройства в розетку влага способна вызвать короткое замыкание. В свою очередь, аккумуляторы инструментов от воздействия низких температур могут безвозвратно потерять заводскую емкость", – подчеркнул эксперт.

С балкона также следует убрать и остатки строительных материалов. В частности, различные виды красок на водной основе, клей, грунтовку. После замерзания они теряют свойства, расслаиваются и становятся непригодными для использования. Плюс необходимо перенести с балкона в дом и пластиковую мебель. Есть риск, что от минусовых температур материал станет очень хрупким, а вещи в последующем начнут трескаться от любого прикосновения, заключил Бондарь.

Ранее эксперт предупредил, что хранение автомобильных шин в корзине для кондиционера может нарушать требования пожарной безопасности. За это жильцы рискуют получить штраф по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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