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26 октября, 14:54

В мире

Во Франции сбежавший из дома кот вернулся в семью через 12 лет

Фото: depositphotos/gdvcom

Во Франции кот, который сбежал из дома в коммуне Плугастель-Сен-Жермен в департаменте Финистер, спустя 12 лет снова оказался у своей семьи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Parisien.

Питомец пропал еще котенком в начале 2014 года. Хозяйка Дельфин Жаффре рассказала, что близкие долго искали кота, но в итоге смирились с потерей. Переживания оказались настолько сильными, что семья решила больше не заводить кошек.

На прошлой неделе женщине позвонили из приюта для животных в коммуне Кампе. Кота обнаружили в местечке Банналек – более чем в 60 километрах от прежнего дома. Его заметила местная жительница: животное бродило в поле среди других бродячих кошек, которых она подкармливала.

В приюте испуганный кот сидел в переноске, но стоило Жаффре открыть дверцу и протянуть руку, как он тут же потянулся к ней.

"Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!" – сказала Жаффре.

Владелицу удалось найти с помощью микрочипа. У кота обнаружили клещей, блох и поврежденный глаз, в остальном он здоров.

Ранее сообщалось, что кота по кличке Тертл вернули владельцам в США спустя 571 день после пропажи. За время отсутствия кот преодолел около 120 километров – из Коннектикута в Нью-Йорк. Как именно ему это удалось, неизвестно.

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