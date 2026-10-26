В украинской Fire Point заявили, что используют свиное сало для защиты БПЛА от мороза

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Украинский производитель ракет и дронов Fire Point сообщил в Х, что применяет свиное сало для защиты компонентов беспилотников от холода.

По данным компании, при морозе около минус 20 градусов могут замерзать камеры и кабели БПЛА, а аккумуляторы разряжаются быстрее.

"Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев со спутниковой связью Starshield ВСУ потеряли беспилотники стоимостью более 1 миллиона долларов, то есть около 81,9 миллиона рублей. По данным СМИ, БПЛА потеряли связь с операторами на земле, из-за чего многие дроны просто "пали с неба".

