Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 06:41

Политика
Главная / Новости /

Эксперт Кавана: Вашингтон может ограничить Киеву доступ к Starlink для давления

США могут использовать Starlink как рычаг давления на Киев – эксперт

Фото: Getty Images/NurPhoto

Вашингтон располагает возможностями ограничить доступ Киева к американским военным технологиям и разведывательной информации, чтобы повлиять на позицию украинских властей. В числе возможных инструментов давления – система спутниковой связи Starlink. Об этом РИА Новости заявила директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По словам эксперта, США также могли бы ограничить финансирование, поставки оружия и передачу других военных технологий. Такие меры могли бы использоваться для воздействия на решения украинского руководства.

При этом Кавана подчеркнула, что на данный момент нет доказательств того, что американская сторона уже прибегает к подобным действиям.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. По данным источников газеты The Telegraph, президент США Дональд Трамп согласился с этим предложением.

Читайте также


политика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика