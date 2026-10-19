Эксперт Кавана: Вашингтон может ограничить Киеву доступ к Starlink для давления

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Вашингтон располагает возможностями ограничить доступ Киева к американским военным технологиям и разведывательной информации, чтобы повлиять на позицию украинских властей. В числе возможных инструментов давления – система спутниковой связи Starlink. Об этом РИА Новости заявила директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По словам эксперта, США также могли бы ограничить финансирование, поставки оружия и передачу других военных технологий. Такие меры могли бы использоваться для воздействия на решения украинского руководства.

При этом Кавана подчеркнула, что на данный момент нет доказательств того, что американская сторона уже прибегает к подобным действиям.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. По данным источников газеты The Telegraph, президент США Дональд Трамп согласился с этим предложением.