Telegraph: Маск предложил Трампу замедлить Starlink на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск выступил с инициативой ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. Президент США Дональд Трамп, по данным источников газеты Telegraph, согласился с этим предложением.

Согласие Трампа, как отмечает издание, открыло Пентагону возможность замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield. Она используется для обеспечения защищенной связи, в том числе в военных целях.

Американские официальные лица предупреждали Киев о вероятности прекращения обмена разведывательной информацией и предоставления других видов поддержки. Такие меры могли повлиять на возможности Украины получать необходимую помощь от США.

Ранее Маск отрицал, что причастен к ограничениям доступа к спутниковой связи, и возлагал ответственность на американскую администрацию. По словам одного из источников Telegraph, предприниматель опасался негативной реакции в Европе.

"Он заявил о своей невиновности и сказал, что это сделала американская администрация. На самом деле, они оба сделали это", – приводит газета слова собеседника.

Сам Трамп ранее опроверг утверждения о причастности американских властей или Маска к ограничению доступа Украины к Starshield. Как отметил глава Белого дома, по его информации, система работает так же, как и раньше.