Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 10:41

Политика
Главная / Новости /

Reuters: приказ о замедлении работы спутниковой системы Starshield для ВСУ отдал Белый дом

Приказ о замедлении работы спутниковой системы Starshield для ВСУ отдал Белый дом

Фото: 123RF.com/lumy010

Белый дом отдал распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для связи на передовой и управления беспилотниками. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Сообщение об ограничениях было направлено руководству Пентагона. При этом источники не назвали, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за его исполнение.

Starshield – военная версия спутникового сервиса Starlink. Крупнейшим заказчиком системы выступает Пентагон.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Он уточнил, что ограничения на скорость и режимы использования связи определяются американским военным ведомством. Окончательное решение, как отметил предприниматель, остается за президентом США.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов, используемых ВСУ. При этом о лимитах стало известно от самих военнослужащих. Украинский лидер выразил надежду на то, что это ошибка или техническая проблема.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика