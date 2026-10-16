Reuters: приказ о замедлении работы спутниковой системы Starshield для ВСУ отдал Белый дом

Фото: 123RF.com/lumy010

Белый дом отдал распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для связи на передовой и управления беспилотниками. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Сообщение об ограничениях было направлено руководству Пентагона. При этом источники не назвали, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за его исполнение.

Starshield – военная версия спутникового сервиса Starlink. Крупнейшим заказчиком системы выступает Пентагон.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Он уточнил, что ограничения на скорость и режимы использования связи определяются американским военным ведомством. Окончательное решение, как отметил предприниматель, остается за президентом США.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов, используемых ВСУ. При этом о лимитах стало известно от самих военнослужащих. Украинский лидер выразил надежду на то, что это ошибка или техническая проблема.