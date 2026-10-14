На Украине пожаловались на ужесточение доступа ВСУ к Starlink

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SpaceX снова ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал экс-советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.

По его словам, о введенных лимитах военным стало известно от самих военнослужащих. Стерненко добавил, что скорость, после которой связь начинает исчезать, – 60–70 километров в час.

Эту информацию подтвердил внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов. По его данным, ограничения компания ввела ночью. Из-за этого сорвался ряд операций.

"Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией", – подчеркнул Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа угрожала остановить поставки вооружения Киеву и передачу разведданных. По данным Financial Times, 10 и 11 октября американские чиновники контактировали с европейскими столицами и представителями Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о планах Трампа прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной и отключить Starlink, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

