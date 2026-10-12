FT: США пригрозили прекратить поставки оружия и разведданных для Украины

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Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить программу закупок вооружения и предоставление разведывательной информации для Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, 10 и 11 октября представители американских властей связались с руководителями европейских стран и Киева. По некоторым данным, Вашингтон предупредил о возможности прекращения обмена разведывательной информацией и программы закупок оружия для Украины за счет европейских средств PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Утверждается, что США взаимодействовали с заместителем главы офиса украинского президента Павлом Палисой по данному вопросу. Однако Белый дом не подтвердил факт таких контактов и воздержался от комментариев.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие и оно начинает действовать немедленно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

По данным СМИ, ситуацию вокруг урегулирования конфликта обсудят на заседании кабинета министров Турции в Анкаре 12 октября. Встреча пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.