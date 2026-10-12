Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:33

Политика
Главная / Новости /

FT: США пригрозили прекратить поставки оружия и разведданных для Украины

США пригрозили прекратить поставки оружия Украине – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить программу закупок вооружения и предоставление разведывательной информации для Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, 10 и 11 октября представители американских властей связались с руководителями европейских стран и Киева. По некоторым данным, Вашингтон предупредил о возможности прекращения обмена разведывательной информацией и программы закупок оружия для Украины за счет европейских средств PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Утверждается, что США взаимодействовали с заместителем главы офиса украинского президента Павлом Палисой по данному вопросу. Однако Белый дом не подтвердил факт таких контактов и воздержался от комментариев.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие и оно начинает действовать немедленно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

По данным СМИ, ситуацию вокруг урегулирования конфликта обсудят на заседании кабинета министров Турции в Анкаре 12 октября. Встреча пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин по телефону обсудил с Трампом урегулирование на Украине

Читайте также


политика

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика