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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания американского лидера Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что "бандеровский режим" впал в ступор. Об этом он написал в MAX.

По его словам, Зеленский хочет только продолжать конфликт, и он должен "быстрее исчезнуть".

"Трамп наконец резанул правду", – добавил зампред.

Он выразил уверенность, что никаких последствий у этих заявлений не будет. По мнению Медведева, президент Украины будет и дальше "усиленно доить" европейских политиков, выпрашивая огромные деньги и новое оружие.

Кроме того, зампред предостерег тех, кто слишком обрадовался после заявлений Трампа и подчеркнул, что победу России приближают только российские военные и ударные БПЛА "Герань".

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его мнению, президент Украины уже много раз мог урегулировать конфликт, но по некоторым причинам не хочет идти на сделку.

До этого американский лидер уже заявлял, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Трамп также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.