09 октября, 21:31Политика
Медведев ответил на возмущения Мерца после визита Шредера в Россию
Фото: kremlin.ru
Никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки канцлера Германии Фридриха Мерца, который поддерживает "войну до последнего украинца". Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х ответил на возмущения политика по поводу визита экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.
Медведев назвал Мерца потомком "гитлеровских приспешников".
"Что ж, мы знаем, что нынешний канцлер поддерживает "войну до последнего украинца". Теперь к нему никто не придет – ни на день рождения, ни на поминки", – говорится в публикации Медведева.
7 октября Шредер прибыл в Россию по делам компании Globus. Узнав о его визите из СМИ, Владимир Путин принял экс-канцлера у себя дома.
При этом встреча Шредера и российского лидера вызвала резкую реакцию со стороны ФРГ. В частности, член партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт назвала это "позором для Германии и предательством Европы".