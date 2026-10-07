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07 октября, 14:35

Экономика

Экс-канцлер Германии Шредер встретился с сотрудниками сети Globus в Москве

Фото: ТАСС/DPA/Federico Gambarini

Вошедший в состав наблюдательного совета ретейлера "Гиперглобус" бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил гипермаркет Globus в Москве и поприветствовал его сотрудников, сообщает РБК.

После приветственной речи Шредер перешел к общению с работниками в закрытом формате. Позже он планирует осмотреть магазин. О визите экс-канцлера ФРГ в Москву сообщили два источника СМИ, знакомые с программой его поездки.

Ранее сообщалось, что Шредер будет заниматься вопросами стратегического развития ретейлера "Гиперглобус" в России. В торговой сети отмечали его опыт работы с российским рынком, а акционер Globus Томас Брух называл Шредера подходящим дополнением к совету директоров. Со своей стороны экс-канцлер заявлял о важности сохранения экономических связей и инвестиций в России.

Сеть Globus начала работать в России в 2006 году и сейчас насчитывает 20 гипермаркетов. В январе 2025 года "Гиперглобус" полностью вышел из состава немецкой Globus Holding и продолжил самостоятельно управлять магазинами в Центральном федеральном округе.

СМИ сообщали, что немецкая сеть возобновила планы по расширению бизнеса в России и начала искать площадки для новых магазинов.

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