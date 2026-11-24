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На Камчатке вулкан Шивелуч произвел новый выброс пепла. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Столб поднялся на высоту около 5 километров над уровнем моря.

По данным специалистов, событие произошло 23 ноября в период с 21:37 до 22:07 по местному времени. По московскому времени оно пришлось на промежуток с 12:37 до 13:07.

Предыдущий крупный выброс пепла зафиксировали 4 ноября. Тогда вулкан поднял столб на высоту около 7 километров. Событие произошло в 12:08 по местному времени (03:08 по московскому времени).