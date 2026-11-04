Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около семи километров. Об этом сообщает региональный филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным службы, выброс произошел в 12:08 по местному времени (03:08 по московскому).

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения отмечает, что эксплозивно-экструзивное извержение вулкана не прекращается, сопровождается мощной газово-паровой активностью. В северной части лавового купола также продолжается рост нового блока лавы. Вулканологи ожидают пепловые выбросы высотой до 12 километров в любой момент.

В конце октября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту примерно 10,5 километра над уровнем моря. Спустя несколько дней был зафиксирован еще один выброс пепла – на этот раз высота достигла 6,5 километра.